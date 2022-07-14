潛在經濟衰退憂慮打擊石油需求，國際油價近期跌破每桶100美元價位，不過石油巨擘雪佛龍（Chevron）執行長沃斯（Michael Wirth）指出，油價疲軟可能只是一時，市場供給依然緊繃。
沃斯受訪時指出，近期油價下滑雖對經濟有益，但市場供應依舊吃緊，油價存在上行風險。油價走疲的原因之一是高價造成需求破壞。
美國指標西德州期油已較3月的紀錄高點每桶逾130美元大幅滑落，但2022年來仍大漲將近30％。
潛在經濟衰退憂慮打擊石油需求，國際油價近期跌破每桶100美元價位，不過石油巨擘雪佛龍（Chevron）執行長沃斯（Michael Wirth）指出，油價疲軟可能只是一時，市場供給依然緊繃。
沃斯受訪時指出，近期油價下滑雖對經濟有益，但市場供應依舊吃緊，油價存在上行風險。油價走疲的原因之一是高價造成需求破壞。
美國指標西德州期油已較3月的紀錄高點每桶逾130美元大幅滑落，但2022年來仍大漲將近30％。
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