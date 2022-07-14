加拿大央行13日大幅上修短期通膨預測，表示通膨根深蒂固的風險上揚，同時下修今明兩年的經濟成長預測。加國央行同日意外升息4碼，基準利率來到2.5％，創下1998年來最大升幅。

加拿大央行預估2022年的通膨率平均7.2％，大幅高於4月預估的5.3％，預期通膨在2023年底前降至3％，2024年底前回到2％的目標。加拿大5月通膨高達7.7％，創下近40年新高紀錄。

加拿大央行預期2022年經濟成長2.7％，遠遠不及前次預估的擴張4.2％。2023年經濟成長率放緩至1.8％。