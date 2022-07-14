基米(4195)昨(13)日與法信諾生醫簽署合作意向書，結合法信諾核心自主R-MOD單鏈核酸修飾技術所研發的阿茲海默症新型態藥物，以及基米擁有關鍵核酸藥物原料合成開發與製造的能力，基米將協助法信諾進軍阿茲海默症的核酸新藥。

基米總經理江俊奇指出，基米近年積極紮根核酸定序與合成服務，進階升級提供高規格的檢測探針，助力國內學研機構發展核酸藥物產品。今年第一季在工研院輔導下完成建置台灣首座PIC/S GMP等級的核酸合成廠，且成功開發CpG 1018與CpG 7909佐劑產品，成為國內唯一兼具高研發能量與高品質核酸藥品製造的CDMO(委託開發暨製造服務)公司。

這次與法信諾生醫達成策略夥伴關係，江俊奇說，正式進軍核酸藥物領域，未來配合法信諾的新藥開發階段提供相關的關鍵核酸合成原料與產能支援，希望共同為產業朝實現自主化與國產化目標邁進一步。

法信諾董事長兼總經理張嘉銘說，法信諾核心技術R-MOD單鏈核酸(RNA)修飾技術，結合公司另一項創新抗原探索技術AD-TECH進行標靶目標的設計，能接合靶向特定的RNA上，增加核酸藥物傳輸的穩定度與標靶性。此一新型態的核酸藥物可增加3倍藥效，能在細胞內釋放藥物，提升安全性，準確及有效的改變疾病且降低副作用。

張嘉銘進一步表示，目前以該技術開發的阿茲海默症新藥已經進入概念驗證階段，但過去國內核酸類藥物的原料皆需仰賴進口，現在基米已有符合GMP等級的核酸廠可以提供支援，透過本次合作，不僅能加速法信諾生醫旗下藥物的臨床試驗與商化進程，利用基米GMP核酸合成廠大量製造的優勢，也將能降低生產成本，讓新藥價格更具競爭力，有機會成為人人皆可負擔得起的治療方式。