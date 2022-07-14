期交所於111年7月12日公告小型美元兌人民幣選擇權、美元兌人民幣選擇權及臺灣50期貨將於111年9月22日下市(最後的交易日為9月21日)，相關交易規則及規格之規章自9月22日起廢止。

期交所提醒交易人，前述3項商品均已停止加掛新到期月份契約及新序列，111年7月到期契約於7月20日到期後，7月21日將不再掛出新到期契約。如擬利用前述3項商品進行各式交易，應注意商品下市時間。