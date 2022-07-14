半導體設備供應商應用材料（Applied Materials）發表最新永續報告書，詳述2021年在環境、社會及公司治理（ESG）的計畫和成果，並描繪2020年推出一系列10年倡議進展，羅列內部營運、如何與客戶及供應商合作，科技可如何在全球範圍運用來精進永續發展。

隨著科技在人們生活中的重要性與日俱增，並透過科技進步協助解決全球挑戰，半導體已成為世界上不可或缺的一部分。隨著全球半導體使用量增加，持續開發更潔淨、更高效的製程來生產晶片，對業界來說至關重要。

對此，應材除在減少碳足跡方面取得進展，同時也逐步提升環保報告透明度。自2019年至2021年，應材在全球的再生電力使用比例由37％增至57％，目前在美國的再生電力使用比例已達80％，並將在今年底前達到100％目標。

應材指出，透過上述努力，儘管公司用於新廠務設施和擴大生產的總體能源消耗增加約7％，但在應材範疇1和範疇2碳排放的「公司直接產生及其購買能源產生的排放」部分則減少達28％。

此外，應材以2019年為基準，量化並揭露半導體產品範疇3碳排放「整個價值鏈產生的排放」的所有相關類別，並取得第三方數據認證。公司首次根據氣候相關財務揭露專案小組（TCFD）建議，進行碳影響和風險呈報，有助履行年底前制定科學基礎減碳目標的承諾。

應材總裁暨執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，作為全球技術領導者，應材肩負對員工、客戶和社會的重大責任。目前有著前所未有的契機，可運用技術來創造更公平和永續發展的世界。應材一直致力在整個生態系中推動關鍵進展，為後代實現更美好的未來。