鼓山分局內惟所警員莊政琦、陳君慈、蘇俊吉，於13日0時35分許巡經鼓山三路與吳鳳路口時，發現一名騎士邊騎車邊抽菸，欲趨前攔查時，騎士先佯裝配合停下片刻，隨即按下油門加速逃逸，並在街道上迴轉逃竄躲避查緝，員警一路保持安全距離耐心尾隨待機，並同步通報線上警網進行攔截圍捕。騎士最後在葆禎路上迴轉轉時自摔，仍立即起身棄車逃跑，經追緝員警快步追上，於一番搜查，在一部汽車底盤下方發現男子藏匿身影，經員警大聲喝斥，男子才緩緩從車底下爬出，並在壓制上銬逮補過程中，疑因過度緊張失禁在褲子裡。

警方將男子帶返所後，經給予清潔盥洗後，隨即對該男施予酒測，發現30歲的越南籍黎姓男子酒測值達每公升0.71毫克，黎男起初還不願坦承真實身分，泰然自若地拿出友人證件照片佯裝配合，直說自己就是照片中的男子，以為可以瞞過警方，直到警方將他帶至移民署經專勤隊同仁查核後，才確認黎男身分且有逃逸移工身分，全案經警詢製作筆錄後，依公共危險罪、使公務人員刊載不實罪名和違反入出國及移民法等罪嫌，移送高雄地檢署以及移民署專勤隊偵辦。

逃逸移工酒駕拒檢跑給警追，躲汽車底盤仍被逮 嚇到失禁。(戴志揚翻攝)

警方調查發現，黎姓越南移工，約一年前在台中工作時逃逸，流竄在各縣市打零工，來高雄不到一個月，沒想到此次在鼓山地區騎機車抽菸就被警方攔查，還憑著自己身材纖瘦躲到汽車底下想逃過員警的眼睛，卻在警方強力的執法下，過度緊張而失禁在褲子裡，一連串的脫序行為就是無法躲過內惟警方細膩的查緝，雖然現場臭氣熏天，警方仍從容不迫的將黎男帶返所查辦。黎男自知已觸犯酒駕，企圖以友人證件照片混淆，但員警怎麼看都是不同的人，黎男還辯稱「來臺灣過得比較好所以變好看了！」。

鼓山警分局長蔡鴻文肯定同仁的強力執法，外籍移工於道路上無照騎車逃竄跑給警方追，同仁冷靜尾隨待機並通知線上巡邏警網攔截圍捕，成功查緝到酒駕的逃逸移工。蔡分局長呼籲，市民朋友請配合警察臨檢盤查，勿鋌而走險企圖規避而逃逸，避免造成無法挽回的遺憾，也提醒市民朋友，如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車。