法規明文規定，機車騎士行車上路，須配戴符合法規的安全帽，而有網友日前在路上目擊，一輛雙載機車後座的女乘客，竟把花盆當成安全帽使用，不少網友被滑稽的行為逗樂，戲稱「載女盆友」。

這名網友日前在臉書社團《路上觀察學院》發出一張照片，圖片中為停等紅燈的車陣，仔細一看才發現，前方一輛雙載機車的後座女乘客披著長髮，頭上戴的卻不是安全帽，女乘客先戴了一頂灰色漁夫帽，上頭再蓋一個綠色花盆。

畫面曝光後，立刻引起網友討論，不少網友被滑稽行為逗樂，表示，「到底是什麼絕境才會做出這樣的決定」、「哈利波特裡面那個尖叫植物？」、「抱歉 我看的有點久才看出來」、「不認真看，還真的以為是安全帽」；還有網友歪樓喊，「載女盆友」。

值得一提的是，依《道路交通安全規則》第88條第2項規定，機車駕駛人及附載座人配戴的安全帽應為乘坐機車專用，經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識；帽體及相關配件必須齊全，並無毀損、鬆脫或變更之情事；配帶時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線。

另據《道路交通管理處罰條例》第31條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰。