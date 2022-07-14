雙胞胎網紅乙蔓與又穎，有著亮麗外型與好身材，兩人經常在社群分享工作與生活花絮，相當受到粉絲歡迎，而近日他們同時在個人版面分享喜訊，那就是姊妹倆剛好都懷上寶寶，「雙胞胎一起懷孕很少見吧！！我們自己都感到非常驚喜」，其中，姊姊乙蔓求字過程艱辛，努力了6年、做了3次試管才成功，分享這段經歷，讓眾人都不禁感動落淚。

乙蔓跟又穎同一天在IG發文，貼出兩人同框拍攝的孕婦寫真，開心宣布兩人都懷孕了，乙蔓直呼根本沒想到跟雙胞胎妹妹可以在同一年懷孕，她孕期目前24週，妹妹則小她10週，表示兩人當初並沒有說好特地安排此事，全是緣分，「能跟雙胞胎妹妹一起懷孕真的特別感動特別幸福，謝謝老天爺在我求子心切時，讓妹妹也懷孕，陪伴我一起感受這美好的經驗」。

在求子路上相對艱辛的乙蔓，透露結婚6年來積極備孕，最終求助了人工生殖療程，她共做了3次試管，直到這回才成功，目前是懷孕14週，表示有觀察她IG的人就知道，這陣子她很少更新動態，理由是都在專心養胎，每天疲憊感都很重，但孩子卻沒讓她的身體感到太不舒服，「這三個月以來，每一次的回診，都像坐雲霄飛車一樣，充滿了緊張不安與幸福」。

乙蔓也表示，自從這回植入後，她過著近乎太后般的生活，因為先生將脾氣收斂到非常完美，「好到感覺像換了一個老公」，非常的細心與貼心，將她照顧得無微不至，「好到我直接告訴他，我可以生三胎」，最感人的是，先生陪她第一次去做產檢，聽到著床成功的消息，忍不住跑到廁所哭，「那剎那我才知道，原來他壓力比我更大，比我更在乎我，也更在乎寶寶，只是平常都不敢表現給我看」。

又穎則表示，身為雙胞胎從小相依偎的她們，沒想到長大後結婚成為人妻，還能幸運到一起學習怎麼當媽，「我想老天爺對我們最大的眷顧，就是每當我們面臨人生新的挑戰的時候，總讓我們能夠相伴一起學習！」，而她在姊姊的要求下暫緩公布懷孕的消息，如今才約好一起公開，感謝每個人給予的祝福，這都成為她們的力量，「接下來也會繼續學習，並跟你們分享這個旅程中我們的點滴，感恩一切！感恩有你們」，姊妹倆一番真情告白，逼得眾網友感動落淚。