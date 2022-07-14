一名50多歲的熟女，本身沒有B型或C型肝炎，連脂肪肝都沒有，卻被醫師宣告罹患肝癌。由於臨床經驗較特殊，醫師一問之下才知道，她常買一大包花生慢慢吃，極可能造成「黃麴毒素」生成，導致身體出狀況。

這名婦人體檢時發現肝臟長了一個將近3公分的腫瘤，經抽血檢查，肝癌指數也高。肝膽腸胃科醫師鄭以勤覺得奇怪，因她的肝臟沒什麼問題，甚至連脂肪肝都沒有，易造成癌變的慢性發炎因子，在患者身上通通看不到，不解怎麼會生病。

鄭以勤在《健康好生活》分享，他詢問後才知道，該名患者偏愛吃堅果類食物，一買就是一大包，然後放著慢慢吃。醫師認為，很可能在存放過程中長出黴菌，產生一級致癌物黃麴毒素。

鄭以勤表示，除了先天基因，後天飲食習慣也易導致癌症，至少6種癌症「是吃出來的」，如肝癌（黃麴毒素、酒精）、大腸癌（燒烤炸物）、肺癌（抽菸、油煙）、乳癌（高熱量、高脂肪）、口腔癌（檳榔）、胃癌（醃漬或加工食物）。