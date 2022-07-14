昨天在中華職棒場上中信兄弟以2：0完封統一獅，當家先發洋投德保拉再次繳出驚人成績，燃燒122球達成連2場完封勝，拿下本季第7勝並豪奪單場MVP，目前以2.18登上聯盟自責分率王寶座，同時幫助球隊排名超越統一成為第2，接著他要挑戰強投曹竣崵1999年連續3場完封紀錄。

兄弟洋投象魔力轉戰韓職，泰迪下放二軍，目前德保拉無疑是先發輪值最強王牌，昨天他們在台中洲際棒球場迎戰統一，德保拉讓對方打線動彈不得，用122球投完9局僅被敲3支安打，此外送出6次三振僅有1次保送，原本教練打算讓李振昌關門，但因接著有7天休息時間，德保拉才繼續上場。

而打線也給予他適時支援，3局福來喜、岳東華、王威晨連續敲出安打送上首分，5局岳東華、王威晨、江坤宇再次接力敲安攻佔滿壘，林書逸這時對統一先發潘威倫擊出高飛犧牲打取得1分，潘威倫此戰先發6局僅失2分，但苦無任何分數幫忙，仍吞下3連敗，統一排名也因此被兄弟超越。

德保拉目前締造連2場完封勝，6日用93球就達標，僅被敲4安打無失分，飆出8K，當時讓上半季冠軍樂天桃猿封王魔術數字因此消失，而今年4月他也曾對桃猿繳出完封勝，今天的苦主則換成統一，本季至今已累積3場，接著他要挑戰曹竣崵保持的23年連3場完封紀錄。