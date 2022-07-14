當紅日本女星新垣結衣去年五月閃嫁星野源，兩人因為合拍《月薪嬌妻》結緣，消息一出，眾多網友紛紛大喊失戀了。大家十分好奇的是小倆口的夫妻生活，近期星野源在廣播節目中大方放閃，透露和妻子在家的休閒娛樂是唱卡拉OK，一唱就是6小時，甜蜜互動令粉絲羨煞不已。

昨天他受邀參加廣播節目「星野源のオールナイトニッポン（ANN）」，分享和老婆「結衣桑」的居家生活，表示前陣子他在家喊無聊，老婆就提議「要不要唱卡拉OK？」 2人就在家用遊戲機一路從白天唱到黑夜。此外，星野源也透露，身為歌手的他平常不會唱歌，反而是老婆很愛唱，沒想到一唱就是6小時，讓星野源笑喊：「連去真正的卡拉OK都不會唱那麼久吧？」

（圖／翻攝自《月薪嬌妻》推特）

星野源提到， 2人還一起唱了他為人氣動漫《SPY x FAMILY 間諜家家酒》獻唱的片尾曲《喜劇》，雖然說是自己的歌，但他本人也坦承「這首歌相當難唱」，星野源笑說很久沒有唱「日常」這首歌，太久沒唱反而不太會唱，倒是老婆朗朗上口。

這對重量級的明星夫妻檔，當初2人選擇以以「分居婚」形式，打算慢慢適應婚姻生活，卻被外界質疑關係不佳，當時還有日媒大篇幅報導。如今，星野源公開放閃，分享夫妻的日常小故事，也立刻引起熱烈討論，「星野源ANN」、「結衣さん」等相關話題，都火速登上日本網路熱搜。