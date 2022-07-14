石姓男子與傅姓男伴交往僅6天，就央求對方合資購買愛巢同居，隨後以要買房、繳稅、裝璜新家、添購白柚木床、隔音設備及高檔家俱為名目，把痴情傅男當「提款機」，半年內陸續共向傅男索款284萬多元，甚至石男還佯稱父親過世，要向傅男借錢繳遺產稅，但因傅男起疑而未付款。台北地檢署依詐欺取財罪起訴石男，並請求法官沒收284萬多元詐騙所得。

起訴指出，石男2019年3月3日與同性伴侶傅男結識交往，石男3月9日向傅男佯稱，考量到雙方的未來，兩人可以共同購買新北市板橋區某建案同居，當時傅男因陷入熱戀，遂同意與石男合資買房。

結果石男3月10日要求傅男支付共同買房價金，傅男隔天就匯款100萬元給石男，之後石男陸續以繳納地價稅、房屋稅、契稅、新家要裝潢買家電、支付購屋公證金等名目向傅索款、甚至聲稱為了增進生活品質及情趣，需添購白柚木的床、沙發、鞋櫃、餐桌、辦公桌、書桌、客廳及書房系統櫃、木質地板、隔音設備，要求愛侶傅男匯款到他帳戶或當面給錢。

痴情傅男對石男有求必應，一再付款，直至2019年9月19日為止，傅男共匯款或當面付現給石男共計15次，傅男被騙走284萬3650元，期間傅男還2次幫石男繳納信用卡費共7萬2000多元。

而石男食髓知味，又於2020年2月佯稱父親最近猝逝，需支付遺產稅，開口向傅男借錢，但因傅男起疑而未付款，後來傅男發現石男所稱合資買房只是幌子，並沒有添置家俱、付購屋價金，雙方感情生變，最後傅男斬斷情絲，未繼續交往，並向警方報案提告。

檢察官依據雙方的通訊軟體對話紀錄，認定當時傅男是心甘情願幫石男繳7萬2000多元的信用卡費，石男並未施用詐術，不能僅因事後雙方感情生變，未繼續交往，就認為石男在兩人交往期間接受對方經濟支助，即屬詐欺行為；不過，檢察官認定石男涉嫌以共同購屋為幌子，詐騙傅男284萬3680元事證明確，依詐欺罪起訴石男。