莫允雯征戰演藝圈多年，憑著《用九柑仔店》入圍金鐘戲劇節目女主角獎，精湛演技獲得肯定，經常在社群平台和粉絲分享日常的她，日前趁著空檔到宜蘭烏石港衝浪，只見她直接穿著比基尼上街，大方秀出傲人的火辣身材。

莫允雯日前到宜蘭烏石港衝浪，由於天氣過於炎熱，只見她穿著黑色三點式比基尼，搭配一件牛仔熱褲，光著腳ㄚ踩著滑板就上街，火辣裝扮讓一對傲人車頭燈直接見客，傲人S曲線及整片小麥色肌膚更是一覽無遺，沒想到轉身背部全裸，僅有一條比基尼細繩，讓所有人在炎夏中眼睛大吃冰淇淋。

莫允雯穿著三點式比基尼上街，火辣裝扮讓人狂噴鼻血。(xtina0505 IG)

莫允雯也分享在烏石港衝浪的影片，只見當天浪相當大，卻毫不費力直接站在衝浪板上，即便旁人已經摔進海裡，她仍穩穩的站在衝浪板上，可見技巧相當出色，還不忘對著鏡頭擺出自信笑容，接著表示：「今天的浪實在太好玩了，滿月的浪最讚了，謝謝月亮送了我們好棒的一天」。

莫允雯衝浪技巧相當出色。(xtina0505 IG)

莫允雯在艷陽下沖冷水澡，看起來相當消暑。(xtina0505 IG)

莫允雯最後更曬出衝完浪後在艷陽下沖澡的影片，只見冷水直接從頭頂灌下相當消暑，而她的表情也訴說著相當享受這種「透心涼」的感覺，更開心表示：「超冰，超舒服」，不過網友目光依舊聚焦在她的傲人上圍上，捨不得將視線移開。