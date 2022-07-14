日本前首相安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德11日赴日弔唁安倍，以「至親摯友」身分參與12日家祭，送安倍最後一程，在日媒拍到的畫面中可見，前國策顧問金美齡和他在家祭結束後一同步出會場。媒體人黃暐瀚昨(13日)爆料，「是安倍家族裡面可以做決定的人，決定邀請賴清德，而這個人告訴岸田文雄首相」。

黃暐瀚在節目《關鍵時刻》上談到，賴清德是因為跟安倍弟弟、防衛大臣岸信夫以及安倍家族很熟識；在安倍發生意外後，賴打（電話）給安倍的弟弟表示慰問，整個家族回電是說「家祭你要不要來」。黃暐瀚直言，他們真的把賴清德當至親好友，簽證部分是安倍家族說要想辦法，結果幾小時後，簽證下來，賴跟隨滬、秘書就搭例行航班飛到日本；他質疑，如果此事是由外交部安排，那怎可能搭民航機？這也確實落實安倍晉三講的「台灣有事就是日本有事」，把台日距離拉近。

黃暐瀚進一步說，是安倍家族裡面可以做決定的人，決定邀請賴清德，而這個人告訴岸田文雄首相，回推整個事情，日本的外務省跟台灣的外交部在事前應完全不知情，「且如果今天是日本政府邀情台灣派一個人去當蔡總統特使的話，會派賴清德嗎?主持人劉寶傑回應，「一定派陳建仁」。

黃暐瀚說，因為日本是直接邀請賴清德，他的身分剛好對我們來講就是現任副總統，這種外交敏感度非常高，於私安倍跟賴非常熟，而岸田文雄首相顯然也就是繼承了安倍晉三的遺志「日本跟台灣是親友」。