小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事。貨櫃雙雄長榮、陽明上半年營收寫三高，近日股價卻緊貼公司淨值，陷入超跌。對此，業內投資大戶台驊董事長顏益財13日大膽預測，貨櫃雙雄今年有機會大賺五至七個股本，到年底淨值雙雙突破百元大關，現在閉著眼睛都可以投資，長榮、陽明股價都在100元以內，只要敢進場，穩賺不賠。

【1】顏益財：貨櫃雙雄今年仍會大賺

顏益財強調，貨櫃雙雄已沒有籌碼面凌亂問題，主要是消息面擾亂投資信心。貨櫃航運長期仍看好，即使今年運價、貨量雙雙下修，只要運價不跌破五成，加上美國線5月開始新合約高運價是去年二倍以上，貨櫃航商還是很賺，投資人領股利就很值得。

【2】超預期！ 美6月CPI年增9.1％

受能源與食物價格大漲的影響，美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1％，創下1981年12月以來最高。美國物價壓力持續升高，使聯準會（Fed）本月升息3碼已無疑慮，期貨市場甚至反映有4成2的機率升息4碼。

【3】台積法說行情 三大法人卡位

外資券商野村在最新半導體策略報告中指出，此波半導體景氣修正，預計會延續到2023年上半年，個股股價修正有望在今年下半年落底。

該券商同時強調，台積電在過去三次產業下行階段（分別是2008、2011、2015年），表現都優於同業，建議可趁修正時，增持台積電。

【4】35家生技大股東 捧買自家股

不讓國發基金護盤專美於前，生技業為捍衛自家股價，近兩個月來至少有35家公司大股東進場買進自家股票，和康生董事長林詠翔以買進179張奪冠，聿新科董事長楊金昌、瑩碩董座王建治、總經理顏麟權則是連續兩個月買進，另外，訊聯、全福、雙美、豪展也很給力。

【5】SEMI：全球半導體設備市場 台灣明年仍冠全球

國際半導體產業協會（SEMI）在美國半導體展（SEMICON West）公布2022年中市場報告，受惠於半導體廠積極擴充產能，全球半導體設備市場規模今年將達1,175億美元，明年會繼續成長至1,208億美元，持續創下新高紀錄。由於台積電擴大資本支出，台灣將穩坐今、明兩年全球最大設備市場寶座。