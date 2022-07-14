安倍晉三8日在奈良市幫自民黨籍參議院選舉候選人助選時，遭槍擊身亡，一段安倍今年3月時前往近畿大學的演講在網路上引起話題，許多網友聽完之後深受感動，紛紛留言討論。

安倍晉三今年3月19日赴近畿大學畢業典禮演說影片

安倍3月19日受邀出席近畿大學畢業典禮，向畢業生演講，題目為「重要的是從失敗中站起來」，他談到小時候曾經學過鋼琴，當時父親認為他沒有天賦，就草草結束了，直到去年，為了311大地震10周年，安倍每晚利用下班後時間練習賑災歌曲，終究練成了「花正在開」。

演說中安倍提起，2007年他第一次擔任日本首相，但因為經驗能力不足，身體又發生潰瘍性結腸炎，任期短短一年就結束，當時他做為政治家的自信被摧毀，外界也認為他的政治生涯已經結束，雖然後來研發出新藥治療他的疾病，他依舊缺乏自信。

但是，看到地震受災的民眾努力重建家園，讓他下定決心要振興經濟來幫助災民，最後他也成功再度贏得自民黨總裁選舉，拿回政權，「這不是因為我是一個多特別的人，我沒有特別傑出的能力，成功的唯一原因是，我從未放棄。如果你認為不可能，那就不能再進一步，方法有無限多種，可能性是永恆的大海。」

「我很期待你們，即便面對失敗，也請重新站起來，持續發起挑戰，用年輕的力量創造一個更美好的世界，畢業快樂，謝謝。」