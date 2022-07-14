民進黨昨日（14）正式徵召衛福部部長陳時中參選台北市長，當天就有一份民調顯示，陳竟以25.8%勝過代表國民黨的蔣萬安的21.8%，引發熱議，藍營也批此民調有問題。中廣董事長趙少康小編則指，該民調的圓餅圖總和竟超過100%，堪稱「綠色加權」；而當天台中綠營群組也傳出一份民進黨蔡其昌民調50%，只輸代表國民黨的現任市長盧秀燕3個百分點的網路民調，其長條圖總和也超過100%，讓趙少康小編直呼這該改叫「民調（ㄊㄧㄠˊ）」才對。

《東森新聞》昨日公布委託雨晴民調公司所做最新民調，在台北市長支持度方面，陳時中以25.8%奪冠，蔣萬安以21.8%居次，黃珊珊以18.8%位居最後，拒答有33.7%；至於台北市長看好度部分，則以蔣的26.3%最高，陳次高為23.7%，黃仍居最後獲15.3%，拒答有34.7%。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」隨後發文表示，該民調的圓餅圖竟然可以做到超過100%，忍不住吐槽：「你要複選就搞長條圖，可以嗎？」無獨有偶，趙少康小編指出，台中綠營群組也傳出一份蔡其昌50%、盧秀燕53%的民調，結果該民調的長條圖加起來也超過100%。

對此，趙少康小編直言：「民進黨每次都搞民調（ㄊㄧㄠˊ）做報導，龜缸誒！玩不膩欸！」更痛批道，綠營民調的圓餅圖跟民調動輒超過100%，莫非是有「綠色加權」？這樣的話，乾脆說未來選舉都要有綠色保障名額算了。