臺灣東南部海域今天上午07時41分發生規模4.6地震，地震深度為90.1公里，震央在臺東縣政府東方 20.6 公里，各地最大震度為臺東縣2級、臺南市2級、嘉義縣2級、雲林縣2級、花蓮縣1級、屏東縣 1級、高雄市1級、南投縣1級、彰化縣1級、澎湖縣1級。

對此，台鐵則表示，受到地震影響，西部幹線「臺南-高雄」站間南下/北上列車，自07時41分起有延誤情形，敬請旅客見諒。