面對遭外界批評是落跑指揮官、落跑部長，民進黨台北市長參選人、衛福部長11日對此回應，強調從事的職務都沒有任期，隨時可以來、也隨時可以走。民進黨前立委郭正亮對此直言，現在大家因希望疫情不要亂而對他客氣，當陳時中成為候選人後將會失很多分，因此對於「陳時中參選的那一天就是民調最高的那一天」的觀點表示同意。

郭正亮12日參與政論節目《少康戰情室》首先表示，他覺得陳時中以前因防疫指揮官的身分，大家不能追問、也不想亂了防疫的步調，「所以對他滿客氣的」。但當陳時中成了候選人，記者嚴厲的追問、曝光過去的資料等，若是回答得不好就會立刻失分。

因此郭正亮直言，陳時中問題太多、競選過程一定會失很多分，自己也同意國民黨台北市議員游淑慧「陳時中參選的那一天就是民調最高的那一天」的觀點。郭也指出，硬要提陳時中的情況下「那就他自己去面對競選過程吧！」

郭正亮一再強調，外界以為陳時中的防疫指揮官光環可以維持到最後，「這真的大誤解！」因為大家真的希望防疫不要亂，所以對他客氣，但成為候選人就沒有那種光環了。