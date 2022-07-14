大陸央媒《證券日報》14日以頭版刊出大陸下半年貨幣政策如何繼續發力。結合13日大陸央行有關部門介紹認為，下半年在保持流動性合理充裕的前提下，貨幣政策至少有結構性貨幣政策工具持續落地和擴圍；政策性、開發性金融工具將發揮撬動作用。等五個方面需要重點關注。

《證券日報》稱，一是結構性貨幣政策工具持續落地和擴圍。

從去年開始，結構性工具的使用就成為貨幣政策一大看點。經過充分試點之後，結構性政策被證明是實現精準滴灌的有效手段。於是，相關政策工具開始積極做「加法」，從加大普惠小微貸款支持力度，到支持煤炭清潔高效利用、科技創新、普惠養老、交通物流專項再貸款和碳減排支援工具，結構性政策工具已經成為助穩健貨幣政策落地顯效的一大主力。

二是政策性、開發性金融工具將發揮撬動作用。

作為階段性措施，該工具的資金主要投向五大基礎設施重點領域、重大科技創新等領域以及其他可由地方政府專項債券投資的項目，撬動其他資金迅速跟進，共同助力形成項目實物工作量。日前，大陸央行支持國家開發銀行、農業發展銀行分別設立金融工具，規模共3000億元（人民幣，下同）。

三是降準、降息（降成本）擇機實施。

目前，一攬子政策措施對穩經濟的作用已經開始顯現，但「實施好穩健的貨幣政策」的政策基調不會變，其中很重要的一項就是要推動降低企業綜合融資成本。

6月，大陸商業銀行新吸收定期存款利率為2.5％，比上年同期低16個基點；同期，新發放企業貸款利率為4.16％，比上年同期低34個基點。由此可見，存款利率市場化調整機制產生的作用，能夠有效傳遞到貸款市場報價利率，從而實現企業綜合融資成本穩中有降。

四是信貸總量增長保持穩定性。

6月，人民幣貸款增加2.81兆元，同比多增6867億元。

從6月分貸款結構來看，隨著政策措施落地見效，企業貸款短貸多增、票據少增，中長期貸款大幅多增，反映出實體經濟融資需求的回暖，居民貸款中長貸有所改善。

大陸央行貨幣政策委員會第二季例會要求「增強信貸總量增長的穩定性」。按照要求，下半年信貸投放以及社會融資規模均將保持平穩增長態勢。由此引出今年新增人民幣貸款的一個看點：能不能突破20兆元。

五是未雨綢繆穩物價、防通膨。

6月分CPI同比上漲2.5％，漲幅比上月擴大0.4個百分點。隨著大陸國內經濟企穩向好，各行各業的需求都會增加，因此央行要做好應對下半年物價波動的預案，包括對輸入性通膨的防範。

最後，在穩經濟一攬子政策措施落地生效、經濟呈現明顯復甦勢頭之際，貨幣政策在下半年有必要繼續保持一定的力度，讓經濟走得更穩健、向上的勢頭更堅定。