2021年4月高雄一名三歲女童腦出血被送至醫院急診，醫生發現她身高僅83公分、體重7.9公斤，極度瘦弱，身上還滿佈瘀青，懷疑受虐通報。警方調查後驚覺女童長期遭限制餵食且不當管教，蔡婦與林姓丈夫一審依涉嫌妨害幼童發育罪各判處徒刑1年6月，市府不服上訴，高雄高分院認為凌虐行為已造成小孩重大傷害，從重判處林男5年10月、蔡婦5年2月徒刑。

據查，46歲蔡姓女子2017年6月生下女童，當時因沒能力照顧，委由社會局轉送寄養家庭。2019年7月，蔡女申請將女童接回親自照顧，半年後社工到家中訪視，發現女童身形瘦弱，沒多久就被送醫急救，院方檢查出女童營養不良、發育遲緩。

警方調查，蔡女交往複雜，前後分別和4名男子產下3女1男，受虐女童的生父林姓男子辯稱是女兒個性調皮且不愛吃飯，才會用棍棒教訓她。至於女童腦出血送醫，蔡女和林男都否認動手，大女兒作證說是妹妹自己暴衝撞牆才會受傷昏倒。

檢方查出，女童父母平常疑似刻意限制女童進食，導致女童長期處於飢餓狀態，但蔡女和林男辯稱是晚下班、女童晚吃且吃得少所致。但檢方仍認定女童父母疏於照顧，依刑法《妨害兒童自然發育罪》起訴。

高雄地院一審將夫妻各判處有期徒刑1年6月，但社會局認為太輕，要求檢方上訴，被告夫婦也提上訴，但因未陳述理由而被駁回。高院法官調查，認為女童受虐情形相當嚴重，已構成重大傷害，從重分別判處林男和蔡婦5年10月和5年2月徒刑，可上訴。