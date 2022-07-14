新冠疫情爆發以來，多數民眾被困在台灣無法出國，悶不住的人開始瘋國旅，但有網友透露，在台灣很常住到爛飯店，一晚房價明明也不便宜，且相同價位在國外就能找到很棒的飯店，但在台灣不知道怎麼搞得老是踩雷。貼文引起網友討稐，不少苦主直呼，國旅超容易踩雷，真的不是貴的飯店就是好的，大家還是多看評論比較實在。

一名女網友昨在PTT上發文表示，現在國旅興盛，但她實在很常住到爛飯店，以前常常去日本玩的時候，一晚1.8萬日幣（約3895新台幣）就可以住到很滿意的飯店，但是台灣同價位的飯店卻都不知道在搞什麼鬼。

女網友指出，很多飯店都是超爛的古早味裝潢，還有充滿異味的房間與棉被，又或者是愛理不理的客房服務。舉例來說，上次去墾丁玩的時候，入住某間知名飯店，打了客房服務多要兩個枕頭，結果對方卻回說「現在我們很忙欸，要等40分鐘喔！」結果枕頭送來的時候，她都已經睡著了。

女網友也說，她曾入住過五星級的大飯店，結果浴室發霉，然後馬桶還是最老式豬肝色的那種，而且房間隔音超差，隔壁小孩瘋狂尖叫的聲音，她都聽得一清二楚，讓她忍不住覺得台灣的旅遊品質真的很不穩。

貼文引起網友討論，不少苦主哀嚎說，國旅真的容易踩雷，好幾次花了大錢，但體驗都不是很好。「又貴又爛你還是去住」、「要不是不能出國，我也不是很想在台灣玩」、「台灣的飯店不意外」、「國旅真的爛，死也不再去住」、「住台灣的飯店，不要看到有名又貴就覺得OK，多看看其他人的反饋更重要」。

另有一位曾在飯店業工作的網友則說，以前待的飯店總是喜歡亂促銷，導致飯店的定價很高，品質卻始終上不來的奇妙現象。