台股今（14日）以14252.02點開出，下跌70點，隨後跌幅超過160點，台積電下跌7.5元觸及463元，聯發科挫低9元觸及625元，電子與金融族群皆墨，航運三雄長榮、萬海及陽明小漲超過1%。

國安基金昨（13日）起開始進場護盤，刺激台股收漲374.06點，收在14324.68點，成交值2214.68億。三大法人外資及陸資、投信，自營商同步買超，合計買超111.66億。自營商買超43.64億，投信買超11億，外資及陸資買超57.02億，權值股台積電上漲21元（或4.67%）至470.5元。

美國周三公布6月消費者物價指數（CPI）達9.1%，遠超過分析師預期，美股四大指數也因此收黑，道瓊下跌208.51點（或0.67%）至30772.79點，那斯達克指數挫低17.12點（或0.15%）至11247.58點，標普500指數跌17.02點（或0.45%）至3801.78點，費城半導體小漲19.19點（或0.75%）至2577.36點。