汪小菲和大S離婚後，和張穎穎的新戀情越來越高調，兩人日前還被拍到一起現身參訪寺廟，似乎想追隨大S腳步再婚。而汪小菲的媽張蘭最近依舊上直播工作，有網友問她：「大S好相處嗎？」她大器表示不論有什麼不愉快都過去了，重要的是努力工作、放眼未來的幸福，一席話道出昔日婆媳相處難處。

汪小菲恢復單身後就被爆和張穎穎過從甚密，台灣狗仔葛斯齊甚至爆料多張兩人私下在群組聊天紀錄，關係不言而喻，而張蘭當時被問此事大動肝火，直言：「誰告訴你同居的？一個正常的人願意家裡這樣嗎？」又強調選媳婦最重要的是善良，如果不善良沒什麼好說的，又暗指某人是臭蟲，「有什麼不敢公開的，那臭臭上身蘭姐就給她彈了，真要是一個好女人，有什麼不敢公開的」。

張蘭雲淡風輕回答都過去了。（圖／翻攝自侃娘微博）

而近日，汪小菲被拍到和張穎穎公然出雙入對，也令外界好奇張蘭的反應，張蘭最近在直播中被網友問大S是否是個好相處的人？她回應：「昨天都過去了，如果你昨天有什麼不愉快，別抱著過去，一定不要抱著過去」，呼籲網友要活在當下，「想吃吃想喝喝，該努力就努力，為美好的明天打下基礎」，和大S先前回應：「一切都過去了」，現在只想專注眼前幸福的說法頗為雷同。

張蘭表示家中沒有請化妝師，她都是自己化妝。（圖／翻攝自追星課代表微博）

白手起家的張蘭也在直播中澄清自己的生活沒有外界想像奢華，「每天都是自己化妝，多大的場合我都自己化妝，包括走紅毯我都是自己化妝，因為請個化妝師要3000（元人民幣，約13317元台幣）」，似乎也想撕去過往的豪門標籤，強調自己是苦幹實幹的生意人。