據統計，全球2021年所發行的綠色債券，規模已突破1.2兆美元大關，且自2016年以來，綠色債券發行量每年即以高速成長，而生態友善主題債券的波動率明顯較低，報酬、風險表現相較一般債券優化，顯見當企業兼顧環境友善與營運獲利雙重目標時，反而能獲得雙贏局面。

保德信指出，環境、社會和公司治理(ESG)已成為現今投資人選股的要素之一。企業營運除了獲利之外，能否永續發展更是投資市場關心的主題，推動許多國際龍頭企業紛紛將環境永續目標納入營運計畫，包括Meta、蘋果、寶僑(P&G)、IKEA、台積電等大廠，都已制訂出2020年至2030年的生態友善目標。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，目前許多國際大廠希望能在2030年前達到大幅減少碳足跡，甚至是零碳排的目標，包括Meat、IKEA都將此列為重點方向，另外，以日用品為主的寶僑，預計於2030年完全使用百分百可回收或重複利用之包材，科技大廠蘋果則將ESG目標擴大至供應鏈也須符合減少75%碳排的標準，至於台灣晶圓龍頭大廠台積電，則是在2020年成為全球第一家RE100半導體企業，目標於2050年所有營運能達到100%使用再生能源。

張書廷說明，ESG永續發展目標逐漸成為投資市場衡量一間企業的指標，市場上也有越來越多投資機構替企業訂定ESG評鑑，以評估該企業是否具備永續經營條件，反映出企業擁有良好財務表現已成為基本，同時必須具有高度ESG作為，對世界生態有更多的承諾，才能獲得市場青睞，進而吸引資金進駐。