看準充電市場高壓快充趨勢與超快充缺口，華城電機(1519)旗下華城電能發表全台最高功率480kW，樹立電動車充電新指標，持續為台灣電動車友建構更優質而便利充電網。

華城電機公司為國內首家成功打入電動車充電設備供應鏈之重電廠家，2015年成立充電站品牌EVALUE，2021年將充電營運事業分割成立華城電能科技；政府持續推動零碳排目標，積極發展電動車普及化趨勢下，充電樁需求也快速的成長，吸引業者紛紛投入；電動車充電品牌「華城電能EVALUE」於2020年率先於台北內湖耗資千萬打造綠能充電示範站，站內每個車位上方皆設有太陽能車棚，並配備66kWh鋰電池儲能系統，成為業界首個運用太陽能創電、儲電、再用電的電動車綠能充電示範場域。

華城電能表示，公司擁有母公司華城電機的電力專業背景，從設備製造、安裝工程，到營運維護、雲端管理等均是一條龍包辦，提供車廠、企業、充電站合作業主等合作夥伴專業後援；華城電能自投入電動車充電站營運服務起，便積極攜手各大車廠，目前已是Mercedes-Benz、KIA、LEXUS、Toyota委託的全方位充電解決方案服務商、Audi及Volvo充電關鍵策略合作夥伴；在快充站設立方面，華城電能也協助美系車廠以及德系跑車品牌的快充站工程建置；在家用充電部份，除了全方位合作配合的車廠之外，也為BMW、PEUGEOT、中華汽車等廠牌車主提供家用設備安裝服務。

華城電能持續追求產品品質與服務多元化，看準充電市場高壓快充趨勢與超快充缺口，發表全台最高功率480kW，此次引進480kW充電樁，單槍最高輸出功率可達480kW，充電支援最高電壓1000V，槍線支援最高電流500A，可依市場需求設置分體櫃與充電功率240kW-480kW，一機最多支援4車同時充電，能滿足不同規格充電需求。480kW充電樁未來將優先佈局在高速公路交流道附近，可充分滿足需快速補電的車友需求，此外，在商用市場上亦能提供電動巴士或電動物流車隊最高效的充電需求，市場前景可期。

據統計全台電動車車主有超過一半以上是華城電能EVALUE APP會員，為提供車友會員優質且便利的充電體驗，華城同步發表全新改版EVALUE APP 2.0，新版APP針對圖標進行大幅度改版，透過不同顏色識別以及即時更新的資訊，協助車友一眼掌握附近AC和DC充電樁的可用狀態，滿足食衣住行育樂不同需求，輕鬆探索周遭合作站點資訊。

華城電能也持續拓展充電服務版圖，目前全台佈建有EVALUE DC 20座充電樁、AC 220支充電樁，站點遍及84個據點，全台設備連線總功率可達5,765kW，穩坐第三方充電營運商同業第一。2022年底前預計目標佈建500支AC樁，DC樁30座，持續朝打造全台電動車無憂充電網的目標前進。