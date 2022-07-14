民進黨徵召交通部前部長林佳龍參選新北市長，挑戰有著高民調的現任市長侯友宜。一份最新網路民調指出，侯持續以約79%的看好度，大勝僅獲得約12%的林，雙方差距堪稱「宇宙級輾壓」。對此，國民黨台北市前議員羅智強直言，侯是位認真的市長，民調結果代表著「公道留在人心」。羅的說法獲逾1.7萬網友按讚，紛紛表示此結果讓他們驚奇又寬慰。

《Yahoo新聞》針對「你看好誰能當選桃園市長？」進行投票，從12日起截至今日早上7時30分，已有約20400人參與投票。目前侯友宜獲得79.2%看好度，林佳龍獲得12.3%，代表民眾黨的蔡壁如獲得4.5%，不知道／沒意見則有4.0%。

羅智強昨日（13）在臉書發文，針對這份民調結果表示，侯友宜拿到超過79%的看好度，林佳龍僅拿到約12%的看好度，雙方差距高達67個百分點以上，叫侯「第一名」當之無愧。羅也強調，該結果說明了，侯確實是位認真的市長，可謂「公道留在人心」。

羅智強的說法獲得超過1.7萬人按讚、超過640則留言與逾200次分享，迴響熱烈。網友表示：「這民調真驚人超乎我預期，但讓人很寬慰」、「侯友宜真的很強」、「你們都是藍營之光」、「這代表侯市長的理念是對的：把民眾放在心中，就是最好的執政」、「侯市長新北市治理得很好，一定要連任，繼續加油」、「侯友宜民調始終沒輸過，有他的本事在」、「先不要太高興，綠色執政是最會選舉的最擅長逆轉勝！還是要一步一腳印」。