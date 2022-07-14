大陸《環球時報》14日報導，大陸海關總署13日公布中國今年上半年外貿成績單，上半年中國貨物貿易進出口總值同比增長9.4％，其中出口大增13.2％，進口也有4.8％的增長。6月當月，進出口總值同比增速高達14.3％，創今年單月以來新高。多名專家表示，中國外貿進出口已連續8季實現同比正增長，雖然承壓但具有很強韌性。

《環時》報導，多名專家認為，作為中國外貿「頂樑柱」，長三角、珠三角等外貿重鎮復工復產有序推進，使得中國外貿恢復向好。東方金誠首席宏觀分析師王青說，在去年出口基數較高情況下，今年6月中國出口增速仍然保持高位運行，主要原因是控制住疫情以及穩外貿政策集中發力，外貿港口物流進一步打通，前期疫情影響積壓的出口訂單集中釋放。據海關統計，長三角地區三省一市6月份進出口1.39兆元，同比增長14.9％，對大陸全國外貿增長的貢獻率接近四成。

《環時》報導，專家認為，「中國製造」的競爭力以及在全球產業鏈中不可或缺的地位，是中國外貿能迅速回升的一個重要原因。財信研究院副院長伍超明表示，在國內復工復產帶動國內供給能力恢復的情況下，中國6月對歐盟、東協、美國、金磚國家等主要交易夥伴的出口增速多數回升，分別同比增長17.1％、29.0％、19.3％、27.9％。其中最能體現「中國製造」能力的機電產品出口6月同比增長12.5％，高於上月8.5個百分點，是出口增速回升的主要拉動力量。

展望下半年，雖然在全球經濟復甦不確定性增加的背景下，中國外貿出口面臨壓力。但多數專家認為，中國出口雖然承壓但具備很強韌性。美聯社稱，中國外貿進出口恢復快速增長勢頭，表明中國經濟開始復甦。

王青指出，為抗擊高通膨，當前美聯準會等海外主要央行正在大幅收緊貨幣政策，疊加國際地緣政治危機衝擊，下半年全球經濟已籠罩在衰退的陰影下。這必然會對中國出口需求帶來一定影響。他認為，在全球經濟明顯減速前景下，下半年中國出口增速整體上會呈現波動趨勢。

外貿是拉動經濟增長的三駕馬車之一，去年貨物與服務進出口拉動中國GDP增長1.7個百分點，對GDP貢獻率達20.9％。外貿企業關聯著1.8億就業人口。伍超明稱，中國出口增長韌性明顯，這將有助於穩定市場主體和穩就業，也有助於全年經濟尤其是下半年經濟運行在合理區間。