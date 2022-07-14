櫃檯買賣中心「櫃買市場業績發表會」自7月21日到8月26日舉行，邀請家登(3680)、穩懋(3105)、信驊(5274)等25家上櫃公司參與。

近期股市波動大，投資人應審慎評估投資標的產業與企業營運現況，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務業務資訊，櫃買中心規畫一系列之「櫃買市場業績發表會」，櫃買中心表示，臺灣完整半導體產業鏈具備強大之全球競爭優勢，位居電子產業重要領頭羊地位，而隨著5G、人工智慧（AI）及電動車等數位轉型加速，半導體產業之發展也備受市場期待；7月21日（周四）安排「半導體（一）」主題，邀請半導體矽晶圓廠商環球晶(6488)，以及太陽能晶棒與晶片廠商中美晶(5483)等2家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，後續尚包含「富櫃200」、「電機機械」、「櫃買特色」、「光電與半導體」及「精緻生活」等，與會公司包含家登(3680)、穩懋(3105)、臺慶科(3357)、廣積(8050)、大田(8924)、至興(4535)、桓達(4549)、千附精密(6829)、91APP-KY(6741)、萬潤(6187)、富喬(1815)、港建(3093)、杏一(4175)、元大期(6023)、友輝(4933)、勝品(6556)、信驊(5274)、力致(3483)、大樹(6469)、加高(8182)、集雅社(2937)、泰金-KY(6629)及弘帆(8433)等25家上櫃公司參與。