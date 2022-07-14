美6月CPI年增9.1％，創1981年12月來最高，超乎市場預期，使Fed本月升息3碼已無疑慮，甚至可能升息4碼，昨夜美股續跌。7月台指期今日開盤下跌44點，為14237點，金融期及電子期聯袂開低。

永豐期貨指出，台指期週三上漲367點至14281點。價差方面，台指期逆價差擴至-43.68點，電子期逆價差縮至-0.82點，金融期逆價差擴至-7.05點。現貨部分，三大法人買超111.63億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加933口，使留倉部位轉為淨空單-795口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4061口至3473口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1655口至-5189口。

永豐期貨表示，週三台股收上影線紅K，成交量增至2232.18億，大盤觀望意味濃厚，而市場緊接聚焦美國將公布的6月CPI指數，將影響台股是否延續漲勢。