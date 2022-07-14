民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文抄襲事件持續延燒，台大校長管中閔表示，將維護學術倫理與誠信，不會含糊以對。資深媒體人趙少康昨(13日)在臉書喊話台大，林智堅論文審查會議必須全程開放直播、邀請記者旁聽。而開了揭弊第一槍的台北市議員王鴻薇昨也現身留言，引發不少網友按讚。

趙少康表示，身為台大校友，多次公開呼籲管中閔校長必須針對論文抄襲案說明台大立場，勿忘三年前是獲得校長遴選委員會及廣大社會民眾支持，將台大的發展交付給他，如今管校長沒有連任壓力，更該勇於為良知發聲。

趙少康指出，依照「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，認定論文抄襲需要2/3以上委員出席、2/3出席委員同意才能成立，門檻很高。難怪民進黨老神在在，胸有成竹，認為通不過。因此他請管校長大破大立，林智堅論文審查會議必須全程開放直播、 邀請記者旁聽。

趙少康的喊話曝光後，王鴻薇也現身留言表示，「學校壓力都很大，一定要挺住！」還有不少網友認為，「下屆的台大校長參選人, 每一位都必須為這個論文抄襲案表態, 讓大家知道這九位參選人對於學位授予的嚴謹到什麼程度」、「百分百贊同」、「若是最後台大認為論文沒有問題.....以後台大就是政黨人物文憑專賣店」、「這要等太陽從西邊升起了」。