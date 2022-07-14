男星GINO（蔡東威）出道多年，憑著帥氣外表與179公分高挑的身材受到矚目，近期他還在多部本土劇中展現自然的演技，使人氣不斷攀升。而一向親民、時常透過社群媒體與粉絲互動的他，2月份透露自己在內湖買了一棟房子當作生日禮物來犒賞自己多年來工作的辛勞，如今裝潢已陸續完工，他便在網路上曬出多張照片與眾人分享，網友們一看也忍不住留言大讚他的好品味。

GINO昨（13）日晚間於臉書粉絲團及IG上PO文表示「新家總算全都裝潢好，邊拍戲邊搬家真的是一生不要再有的經驗了！累慘～謝謝老天的安排，讓我在從小長大的地方添購我的新房，離爸媽更近一點！有在關心房市的人就知道，從去年到今年所有原物料跟人工大漲，本來一天薪水兩三千，現在漲到八千還沒有人要做」，接著他還透露「現在回家就跟住飯店一樣舒服」，並曬出多張新家內部的裝潢照。

照片中，只見GINO的客廳與餐廳皆以黑、白、灰及木質色調做搭配，整體空間看起來霸氣又時尚，只要一開窗廉就能一覽內湖美景；他在浴室中還放了一個開方式的蛋型大浴缸，甚至還能一邊泡澡一邊看電視相當享受。網友看到後紛紛大讚「那個浴缸泡澡一定很舒服」、「Wow 真美！恭喜Gino哥」、「第二張照～

崇輝你怎麼亂闖進人家的豪宅看黃金歲月，哈」、「住在理想的房子裡，又可照顧家裡面的人，就是打拼的動力」、「哇! 恭喜恭喜 GINO ~ 新家終於全都装潢好了! 好漂亮也很舒適，真的太棒了! 讚」、「哥，你的新家簡直就是五星級酒店的風格，浴室好美喲」 ，演藝圈好友們也紛紛跳出來恭喜他新居落成，意外造成話題。