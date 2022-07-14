美國6月消費者物價（CPI）年增9.1%，創40多年來最大漲幅，市場憂心美國聯邦準備理事會（Fed）本月稍晚可能最多一口氣升息4碼，財經網美胡采蘋對此驚訝表示「世界是不是要崩潰了！」

美國勞工部周三公布，6月CPI月增1.3%，高於市場預期的1.1%及前值的1%；年增率則達9.1%，高於預期的8.8%及前值8.6%，續創40年來新高，市場預估將促使聯準會本月底再次大幅升息，拖累道瓊指數一度重挫逾400點，終場下跌208.54點或0.67%，收30772.79點。

胡采蘋也在臉書發文指出「天老爺啊，美國通膨9.1%！我的天哪，世界是不是要崩潰了！」其他網友紛紛留言表示「鈔票印太多，結果全世界買單」、「無限QE不是不用承擔後果的」、「我的天要塌了」、「世界沒崩潰，只有股市大崩盤 」、「還沒結束啊，我怕還會更高」、「國安基金接刀了嗎」、「空頭大屠殺 這只是剛開始」、「歐洲是不是也通膨很高，美元與毆元都1：1了」。

但也有網友認為「過去式了，6月中過後油價開始降到支撐，7月CPI不會這麼嚴重了，核心CPI連四降了」、「7月13日，油價已經跌回100以下了」、「7月數據會低於6月」、「美國以前通膨曾經十幾%，印象中是石油危機時期，但世界也沒有崩潰」、「油價、黃小玉已經下來了」。