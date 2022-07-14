YouTuber米鹿（傑米鹿）關注韓國文化，以星座娛樂、戀愛課題、旅遊美食與人物訪談作為頻道主要內容，也常透過社群分享日常，並收穫大批粉絲。昨日(13)透露發生交通意外，他因為閃神、闖紅燈造成擦撞，所幸雙方身體無大礙，也已和當事人圓滿解決。

日前米鹿在臉書向粉絲坦承：「我害別人出車禍了」上禮拜看完晚場電影後，疑似恍神，在市民大道待轉區看錯了紅綠燈，導致對方騎士迎面撞上他車身左側、翻一圈倒地。

日前出車禍，心有餘悸之餘不忘發文勸世。(圖/米鹿臉書)

「當下心裡真的很慌，不知道後續該如何處理」所幸的是，兩人並無外傷，對方騎士僅有車身損壞。警察到場後，對方態度和善與他和解，米鹿感慨「真的很感謝也很抱歉，生命真的好渺小，哪一個閃神我可能下一秒就去了，而且可能牽連了不是自己還牽連了其他的人，甚至反覆一直夢到自己或造成別人出車禍好多天」。

事後米鹿將機車維修費匯給對方騎士，對方還默默表示「謝謝，我已經訂閱你的頻道了」，讓他感慨之餘也覺得有趣。網友紛紛關心「雙方平安無事最重要」、「這是什麼神反轉」、「不知道該按大笑還是愛心」、「明明是勸世文」。