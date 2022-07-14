過去兩年全球晶片荒問題嚴重，吸引多家製造商擴廠、擴產，如今卻面臨供過於求的後遺症，宏碁董事長兼執行長陳俊聖就警告，台灣預計要蓋20座12吋晶圓廠，總投資金額超過政府一年總預算2兆，如果產業出現反轉，產能利用率無法提升，就會動搖國本。

陳俊聖接掌宏碁前曾是台積電最年輕的資深副總，更曾擔任英特爾全球副總裁，對於半導體、消費性電子產業的變化有密切觀察，如今遇到產業艱困期，他自有一套獨特看法。

陳俊聖昨（13日）受訪時認為，嚴峻狀況將會向上游延燒，ETtoday報導，陳俊聖表示，受到長鞭效應影響，已出現「下冷、中溫、上熱」的狀況，宏碁身處產業下游，看到終端需求轉變，先前往上游講，但他們卻還在做夢。

陳俊聖也提到，台灣晶圓製造商積極擴廠的策略將會出現反效果，「預計要蓋20座12吋晶圓廠，總投資2.4兆超過政府一年總預算的2兆，如果產業出現反轉，產能利用率無法提升，就會動搖國本。」

儘管如此，陳俊聖仍看好台積電，主要是其擁有先進製程的技術優勢，但他提醒，其他晶片廠沒有這種優勢就會比較辛苦。事實上，陳俊聖的看法與近期國外財經媒體、分析師的看法接近，普遍認為，由於消費需求快速衰退，晶片業供過於求危機即將出現，成熟製程將首當其衝。