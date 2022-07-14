一名女網友分享，與前任男友交往期間有共同儲蓄習慣，買了一輛車，也規劃要購入房產，未料前任竟出軌她的好朋友，擅自把錢拿去養對方，還買房登記在對方名下，她直到親眼見到寫著他人名字的房契才清醒，憤而與對方分手。

這名女網友在論壇《Dcard》感情板發文，透露與前男友透過交友軟體認識，雙方性格相近，相處融洽，對於未來有共識，用共同基金購入一輛車，交往期間也存下房子頭期款，正當她期待步入婚姻之際，才驚知男友竟然出軌。

原PO表示，男友出軌的對象是她的朋友，她幾度嘗試與男友溝通未果，甚至男友還與她朋友一同參加舊識的婚禮，兩人先前存下的房屋頭期款，則被男友擅自拿去買房，房產登記在她朋友名下，並在男友的公事包中翻出房契，剩下的積蓄則被拿去買她朋友的奢侈品，分手至今她仍拿不回錢。

文章曝光後，不少網友心疼表示，「綠茶婊一個比一個厲害」、「希望原po走出來了」、「我覺得根本就是詐騙，趕快收集證據提告吧！」、「可以告他吧！錢至少要拿回來！」、「妳根本在做善事欸，替別人買車買房^.^」、「幸好分手了，不然以後被賣了都不知道」。

原PO後續更新文章指出，她已經找律師處理後續法律問題，發文並非想公審前男友，僅是想勸世，提醒廣大網友交往時眼睛要放亮，才不會像她一頭栽進愛情墳墓，摔得全身傷痕累累。