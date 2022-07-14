每個人心中都有一部具代表性的童年卡通，而7、8年級少女們心裡的「魔法少女系」經典代表動漫，絕對有《小魔女DoReMi》的一席之地！從1999年開播至今已超過20個年頭，雖然動畫已不再更新，但每每有網友討論到相關話題時，都還是會掀起一波回憶殺。不過你知道這些主要角色裡，最受歡迎的是誰嗎？

7、8年級回憶殺！《小魔女DoReMi》在演什麼？

《小魔女DoReMi》位居《網路溫度計》人氣動漫口碑排行榜第58名，故事中的主要角色有DoReMi、羽月、小愛、音符、小桃子、泡泡等6位魔女見習生，以及魔法世界女王接班人「小花」，還有因為被識破魔女身份而被迫以「魔女青蛙」面貌示人的魔女莉卡。

▲《小魔女DoReMi》位於網路溫度計人氣動漫口碑排行榜第58名。

為了幫助魔女莉卡恢復原來的樣子，小魔女們必須通過魔女見習生9個級別的考試，取得代表魔女象徵水晶球，才能成為正式魔女。一連串充滿溫馨、友情、魔法與冒險的故事，讓不少7、8年級生超級感動，就算長大之後再回頭看還是不禁感嘆「回憶湧上心頭」、「我們這一代好幸福有這種優質卡通可以看」、「劇情超暖超好哭」。

20周年紀念推劇場版電影！鐵粉全看哭：好暖好療癒

雖然故事主線在第四季播畢後就完結，但官方在2020年時推出輕小說《小魔女DoReMi 20's》，描述小魔女們長大成人後的故事，讓鐵粉們又驚又喜，感動直呼「DoReMi也跟我們一起長大了！」

另外，同年還推出了《小魔女DoReMi》20周年紀念劇場版電影——《尋找小魔女DoReMi》，位居《網路溫度計》動畫電影口碑排行榜第191名，不少死忠影迷看完後都大喊「回味童年太感動了」、「以為只是來懷舊的，結果又被DoReMi療癒了」、「又跟著小魔女一起長大了一次」。

▲《尋找小魔女DoReMi》位於網路溫度計人氣動漫口碑排行榜第191名。

不過說到DoReMi、羽月、小愛、音符、小桃子、泡泡、小花這幾位主要角色，你能猜到最受歡迎的是誰嗎？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，身為故事主人翁的DoReMi以超過4萬5千筆網路聲量奪得冠軍寶座，緊追在後的則是音符及小花，分別以2,666筆、2,235筆擠進前三名，最後才是羽月、小桃子、小愛和泡泡分居4－7名。有趣的是，位居第一名和最後一名的春風兩姐妹，網路聲量差距將近有10倍之多！不知道你心中最愛的小魔女又是哪一位呢？

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分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2019年7月12日至2022年7月12日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《小魔女DoReMi》最受歡迎角色』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。