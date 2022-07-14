羽球》宣布退賽後首發聲 戴資穎IG寫下自我期許 09:262022/07/14 中時新聞網 林暐立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戴資穎以傷勢為由退出新加玻公開賽（Badminton Photo提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國羽球一姊戴資穎昨日宣布退出新加坡公開賽，因為連續數周出賽、經過高強度賽事考驗，左腿腿後肌拉傷，擔心傷勢惡化暫時休息，開始備戰下周台北羽球公開賽，而戴資穎做出退賽決定後也在個人IG發文，除了再次感謝球迷的支持，也希望自己盡快康復回到場上。 在 Instagram 查看這則貼文 Tai Tzu Ying戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 新加坡羽球賽》戴資穎頭號種子 「麟洋」新冠後首戰 新加坡羽賽》左腿腿後肌拉傷 戴資穎無奈退賽 快訊》戴資穎腿傷 退出新加坡公開賽 #新加坡公開賽 #退賽 #戴資穎 #IG #台北羽球公開賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新加坡羽賽》連球網都幫忙 周天成搶進16強 15:152022/07/13 體育 新加坡羽賽》左手持拍台將林俊易 力退泰國世錦賽銅牌王高倫 19:052022/07/13 體育 戴資穎腿傷退賽 休息備戰台北賽 04:102022/07/14 運動天地 奧義智慧 參與日臺新創高峰會 04:102022/07/13 投資理財 新加坡羽賽》「寶島內戰」 戴資穎直落二挫白馭珀 09:342022/07/13 體育 半導體市況 轉衰訊號乍現 04:102022/07/13 財經要聞 新加坡羽賽》依瑟儂傷退 宋碩芸入列16強 16:272022/07/13 體育 歐陽靖談「安倍遇刺」竟遭惡意攻擊 怒蒐證報警「不會姑息」 11:232022/07/10 娛樂 大馬大師賽》韓女將安洗瑩摘冠 陳雨菲飲恨「2連亞」 15:072022/07/10 體育 和泰興業 贊助DAIKIN成大羽球賽 04:102022/07/12 產業特刊 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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