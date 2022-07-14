我國羽球一姊戴資穎昨日宣布退出新加坡公開賽，因為連續數周出賽、經過高強度賽事考驗，左腿腿後肌拉傷，擔心傷勢惡化暫時休息，開始備戰下周台北羽球公開賽，而戴資穎做出退賽決定後也在個人IG發文，除了再次感謝球迷的支持，也希望自己盡快康復回到場上。