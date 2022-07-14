我國羽球一姊戴資穎昨日宣布退出新加坡公開賽，因為連續數周出賽、經過高強度賽事考驗，左腿腿後肌拉傷，擔心傷勢惡化暫時休息，開始備戰下周台北羽球公開賽，而戴資穎做出退賽決定後也在個人IG發文，除了再次感謝球迷的支持，也希望自己盡快康復回到場上。

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新加坡羽賽》左腿腿後肌拉傷 戴資穎無奈退賽
快訊》戴資穎腿傷 退出新加坡公開賽
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