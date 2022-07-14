秋節禮盒銷售戰開打！台北君悅酒店鎖定即將到來的父親節、七夕與中秋節贈禮需求，推出貴氣華麗「豐悅禧蒔」及「君賞錵苑」兩款質感系中秋禮盒，8月12日前預購85折，滿20盒以上再享9折優惠。Baguette禮品烘焙坊同時開放三款超吸睛七夕贈禮預購：巧克力玫瑰花盒、夢幻雲彩馬卡龍、蜜桃巧克力磚粉紅愛戀系列甜品，每款360元起。另針對父親節點心房主廚陳建佑推出2.0版高擬真復古吐司機造型「炙愛吐思」蛋糕、7 吋1,380元，融入多達五種鮮果，給爸爸滿溢愛與元氣，7月29日前享早鳥88折。

君悅酒店的「豐悅禧蒔」中秋禮盒以富貴大器的朱紅茶花融入貴氣典雅的珠寶盒設計，襯以討喜的富貴紅，口味囊括蓮蓉雙黃、金絲棗泥桂圓、XO干貝、黑芝麻核桃等四種傳統風味，禮盒4入、售價1780元。另一款「君賞錵苑」中秋禮盒以豔紫色彩、水墨花卉圖騰呈現，營造祥和、融洽的中秋團聚氛圍，六款創意月餅口味囊括寶島土鳳梨核桃、松子蓮蓉、川味椒麻、棗泥夏威夷果、阿薩姆紅茶橘皮及烏沙蛋黃，每盒6入、1,180元。

君悅的父親節蛋糕「炙愛吐思」，是由點心房主廚陳建佑與團隊攜手獻藝，設計靈感汲自兒時對父親的晨間記憶，復刻自家餐桌上的吐司機和爸爸總是坐在窗台旁手拿報紙、美式咖啡等待吐司烤熱的情境。以復古吐司機夾帶現烤花生吐司外觀，搭配「I Loaf You」與巧克力指標顯示的炙熱高溫extra love傳遞對爸爸豐沛的愛。選用29%法國白巧克力塑型，包覆九如檸檬蛋糕、牛番茄、紅心芭樂、茂谷柑、草莓醬入餡，再填入紅心芭樂番茄慕斯，酸甜果香四溢，欲以滿滿鮮果健康元素獻給每位辛勞付出的爸爸，各處巧思流露寵父之情，(7 吋蛋糕、1,380元。

台北君悅酒店Baguette 禮品烘焙坊即日起至8月7日推出多款視覺系夢幻粉紅甜品，首推以法國紅寶石巧克力搭配水蜜桃果乾的「嫩粉巧克力磚」、每個360元，「雲粉漸層馬卡龍」每盒6入／450元，由當季荔枝、血桃、玫瑰、紅心芭樂、泰莓櫻桃打造，由天然元素調色成雲彩粉調，揉合盛夏果香與花草相乘的迷人滋味。號稱「傳情必勝」的「玫瑰花盒」蛋糕，4吋、660元，將香檸蛋糕體嵌入芒果果醬、玫瑰香堤，再選用草莓、覆盆莓雙層粉色巧克力，費工手工捏製成11朵粉紅玫瑰置頂，獻上浪漫滿點的摯愛花語，7月20日預訂獨享優惠價520元。

君悅酒店拓展後疫情階段外帶贈禮市場，執行總主廚陳萬欽與廚房團隊悉心研發300多天，嚴選館內餐廳明星單點菜色，於暑假檔期強勢推出「慢韻清燉牛肉麵」、「川味紅燒牛肉麵」及道地「新加坡叻沙麵」三款常溫禮盒，每盒300元。首波主打牛肉麵，強調業界肉量最多，4盎司筋肉油花分明的澳洲牛腱肉、搭配慢火細燉濃香牛骨湯頭與40年老師傅手工麵條三大美味亮點；另外一款由總廚親自監製推出的家鄉味叻沙麵，甫推出5天旋即接獲500盒訂單，無論贈禮或自行烹煮享用，份量飽足過癮，目標為館內第三、四季外帶贈禮業績提升兩成以上增幅。即日起開放線上訂購、Baguette禮品烘焙坊現場與指定通路皆可購買。