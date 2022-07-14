蓮樺中醫診所中醫師林育誠曾收治一名8歲女童，因天氣悶熱狂吃冰品消暑，甚至以冰品取代三餐，導致濕疹大爆發。不過女童本身就有異位性皮膚炎，再加上醫師診斷為虛寒體質，吃冰寒上加寒，不利於排濕，才造成全身冒疹搔癢。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主任陳朝宗表示，冰品屬「寒濕之物」，使代謝機能下降，所以若真想吃冰，須有技巧的吃，才能消暑又健康。

●選對時機、種類 吃冰非十惡不赦

陳朝宗說明，吃冰並非一點好處都沒有，在某些情況下，吃冰可以補充熱量及水分。咽喉炎、因口腔黏膜破損疼痛而吞嚥困難的人，可以吃些冰淇淋、奶昔等冰涼食物緩解口腔不適，增加身體能量。

體質屬於實熱的人，吃點冰品可「以洩為補」。實熱體質的人因身體健壯、火氣旺盛，冰可以降低過旺的陽氣，以涼補甚至寒補的方式達到陰陽平衡。

不過，實熱體質的人畢竟只是少數，從中醫觀點，冰品屬於「寒濕之物」，寒會傷氣，影響體內五臟六腑運行，使代謝機能下降，若真的很想吃冰，可以遵循這6大招。

1. 中午是吃冰最佳時機

「真的要吃冰，就選陽氣最盛的時刻！」所有受訪的中醫師都毫不遲疑地說。中午時段不僅是一天中陽氣最盛，也是人體陽氣最旺、比較容易中暑的時間，因此正午到下午3點是吃冰最適當的時機。

2. 飯後一小時才吃冰

清涼的冰品一下肚，首當其衝的就是消化系統，所以空腹時不宜吃冰，也不適合邊吃飯邊喝著冰飲料，應該在吃飽飯之後，至少相隔一小時再吃冰，避免短時間內一冷一熱刺激腸胃。

澄觀中醫診所醫師張文馨說，就像一早起來，都要先喝些熱水或吃熱食喚醒身體的陽氣和動能，所以在飢餓或是身體狀況不好時，同樣也必須先有熱能協助身體運轉，吃冰才不會損傷體內的氣。

3. 細細品嚐、慢慢吞

如同吃飯要細嚼慢嚥，才能幫助消化，吃冰當然也不能狼吞虎嚥。冰品入口後，可以先含在嘴巴前端，等冰溶化、接近體溫再慢慢吞下，以免太刺激咽喉、呼吸道。

慢慢吃冰可以減緩低溫對身體的刺激。陳朝宗解釋，如果吃冰速度過快或是短時間內猛灌冰水，都會刺激交感神經，讓血管快速收縮誘發頭痛，就是所謂的「凍凍腦」、「冰淇淋頭痛」，這都是大口猛吃冰造成的。

4. 先吃配料再吃冰

在冰品選擇上，盡量選擇吃有配料的，然後先吃配料再吃冰，可以讓冰融化一些，也能讓身體循序漸進的適應冰品的溫度。

5. 天然、溫熱性食材製成的冰較健康

由於冰本身屬於寒性，以天然、溫熱性食材製成的冰品是比較健康的選擇，可以中和冰的寒氣。

張文馨醫師舉例，西瓜、葡萄柚屬性寒食物，若再加上冰，是寒上加寒。桂花荔枝或是黑糖等熱性食材的冰，相較下溫和一些。

6.注意熱量，適量吃冰

吃冰消暑的同時，也必須注意吃的份量，才不會因為吃太多冰，讓身體也跟著胖了一圈。

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