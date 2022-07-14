一直飽受日圓貶值，進口費用倍增的大型日本公司，現在也撐不住了。根據路透社14日調查報告，與6個月前相同的查訪相比，這次竟有高達8成上述企業不是正要，不然就是打算把多出的成本轉嫁給下游。

在泡沫經濟之後，過去長達30多年來，日本民眾對商品價格都保持高度敏感度。在擔心嚇跑客戶下，漲價對日企來說似乎已成一種業界禁忌，想都不敢想。但這次不一樣，這些大日企似乎已吃了秤砣鐵了心，不再把調高售價視為畏途。

此外，因為日企礙於漲價，惡性循環下，不少上班族的薪水數年來如一日，加薪也成為一種夢想。長久以來，相對於通貨緊縮，通貨膨脹對日本人來說，其實蠻陌生的。

在這次願意受訪的日本大型公司行號之間，21%正將成本轉移出去，而57%已有轉嫁的想法，但還沒真正落實。至於有20%左右，還是無法踏出調高售價這一步。

2022年初時，在大型日企當中也做過相同的調查，約半年前，只有43%有想過要轉嫁成本，但36%做不到。不過，經過2月下旬，俄羅斯大軍入境烏克蘭之後，產業間的想法也一切都變得不一樣了。

有家日本食品業者指出，當地消費者的生活其實也不太好過，故無法欣然接受物價上漲事實，很多都還蠻抗拒的。但是，若自己不漲價的話，公司財務結構將會迅速惡化。

大型日商也無奈表示，本來也想熬過這段成本大增，獲利大減的艱難期。不過，在不知投入成本大增何時是個頭之下，再不漲價實在就撐不住了。但是，還是要看需求，若需求不高或減少，還是無法調高售價。

由於日本民間這次的漲價，是由成本面來推動，非當地央行希望的需求面。因此，若日本受薪族的薪資水準，無法跟上物價增幅，這類的通膨可持續多久，外界也是很存疑。

至於日企薪水方面，此調查中有41%願意幫員工加薪1%到3%，約33%左右維持原薪資水準，只有不到20%有幫員工大幅加薪至少3%到5%，甚至更多。不過，加的薪水遠遠趕不上物價上漲。同時，也無法滿足日相岸田文雄的施政期望。