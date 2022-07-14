若婚姻形同「入贅」，但岳家送土地，該答應嗎？一名網友分享，他的同事和來自高雄的女同事交往，女方爸爸提出要求，希望男方一起回高雄工作、未來生男孩必須從母姓，「答應的話送600坪土地」，結果網友不看好，幾乎一面倒反對。

原PO表示，男女雙方都是他的同事，因女方是高雄人，2年後將前往高雄分公司上班，她爸爸才會提出這樣的要求。原PO補充，男方曾透露女友爸爸開出的條件，除了一起回高雄，若將來生2個小孩，其中一人要從母姓；生一男一女，男孩子跟母姓。

「言下之意就是入贅的意思」，男方說女友爸爸答應過戶一塊約600坪的農地，讓他獨立持分，土地位在都市計劃區內，前方已闢有12米寬道路。

「大家會接受嗎？入贅後，男生會不會沒地位」，原PO代問這些問題，結果大部分網友持反對意見，「婚後被老婆使喚，當一輩子奴隸嗎」、「說真的，農地不值錢，雖然在計劃區內，也要看有沒有機會變更成建地」、「我覺得直接給現金或送房子較實在」、「農地要來幹嘛？你朋友種田嗎」、「600坪大約2分地，三小」。

不過也有網友認為，兩個小孩分從父母姓，是很平常的事，老一輩人觀念較傳統，或許希望有男生可延續香火，「結婚先送600坪，準岳父會不會沒說的是，他還有600甲」。