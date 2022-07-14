中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的24歲人氣成員林襄，擁有甜美臉蛋和E級傲人上圍，讓她每每一發文都引來上萬粉絲按讚，最近她宣傳寫真集《與你襄愛》的限定私藏版，並在限時動態難得曬出自己穿丁字褲的辣照，背後秀出一大片肉色，但僅限定曝光24小時，引來網友爭相截圖收藏。

被封為啦啦隊女神的林襄先前在媒體票選比賽中獲得第三名佳績，亞軍則是短今（胡馨儀），人氣冠軍則是峮峮。而林襄挾著這股高人氣，近年推出寫真集《與你襄遇》、《與你襄愛》都創下佳績，她近來也是代言廣告不斷，寫真集甚至夯到推出限定私藏版。

林襄曬丁字褲照。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

林襄先前為了宣傳私藏版，透露不僅有滑鼠墊，還有慶功悠遊卡，近日她進一步分享慶功悠遊卡貼的照片，笑說：「微肉版的我，之後沒有囉」，而照片中可見她背對鏡頭，下半身僅穿了一條丁字褲，蜜桃形狀的翹臀一覽無遺，辣翻粉絲。

外型亮麗的林襄，先前為了拍寫真集曾發生非常「脫線」的事，原來她當時跟工作人員包下民宿拍照，又因工作人員大多是女生，林襄便大剌剌在民宿大廳換衣，完全忘了大廳有監視器，而她當時身上只有胸貼和遮住第三點的保護措施，使她不慎被拍到全裸片，收工才發現角落有監視器，林襄便火速請求老闆幫忙刪除檔案，及時化解了一場走光危機。