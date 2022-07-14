台日混血藝人篠崎泫(本名篠崎翎榕)，臉蛋甜美、身材火辣，過去曾是女子團體「Twinko」的一員，團體解散她單飛後，因為參加《娛樂百分百》的狼人殺單元而受到高度關注，如今持續活躍於各大綜藝節目及社群上，被封為「狼人殺女神」，而筱崎泫近日吐露私下一直有個困擾，就是姓氏太特別，在外面很難使用，不得已之下「所以我姓氏都亂報！」。

身為混血兒的筱崎泫，自小跟日籍爸爸姓，一來這個姓氏比較特殊，再來單念姓氏有點像暱稱，這讓她在私下外出需要報姓氏時，造成了一些困擾，近日網路上有個熱門討論「你都怎麼報自己的姓氏」，筱崎泫也加入留言發表個人經驗，表示每次誠實報姓氏「筱崎」，都會被對方誤以為沒聽清楚問題，讓她很困擾。

筱崎泫也分享了過去的真實發生的經歷，透露某次被對方詢問：「小姐貴姓？」，她就報了真正的姓氏「筱崎」，對方聽了答案之後，滿臉疑惑，又問了一次：「小姐，我是問貴姓喔～」，以為「筱崎」是在講她的暱稱、小名，面對這樣的情況，筱崎泫無可奈何只能接受並變通，並無可奈何地回答：「嗯…姓陳好了，陳小姐」。

筱崎泫透露，這類的事情經常發生，頻繁到她已經生出一套因應之道，就是直接用台灣姓氏，笑呼：「百家姓幾乎都用過了！」，而她的名字確實比較特殊，筱崎泫連在自己的IG發文，都要特地家Hushtag：「#我姓篠崎單名泫不能叫崎泫」，就怕別人念錯，希望每每這樣不厭其煩標註，能避免大家叫錯。