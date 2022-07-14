周三美股三大指數都脫離盤中低點，終場以小跌作收，投資人消化了比預期更加炙熱的通膨數據，高達9.1%、創下近41年新高的物價年漲幅，恐將促使聯準會在7月會議將其基準利率提高多達100個基點（4碼）。

道瓊指數盤中一度下挫466點，標普500指數和那斯達克指數曾分別下跌逾1.5%和2%。科技股表現相對抗跌，那斯達克指數終場僅微跌0.15%，費城半導體指數甚至逆勢收漲，台積電ADR漲2.77%，聯電ADR漲1.54%。亞馬遜、網飛和特斯拉等跌深科技股反彈，一度帶動那斯達克指數由跌轉升。

★主要指數

道瓊指數跌208.54點或0.67%，收30,772.79點。

標普500指數跌17.02點或0.45%，收3,801.78點。

那斯達克指數跌17.15點或0.15%，收11,247.58點。

費城半導體指數漲19.19點或0.75%，收2,577.36點。

★消息

美國勞工部公布，6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，超出市場預期的年漲8.8%，並創下1981年11月以來新高，主要受到汽油價格飆升11.2%推動。6月CPI月漲1.3%，超出市場預期的月漲1.1%，並創下2005年9月以來新高，其中能源價格月漲7.5%、食品價格月漲1%。排除波動較大的食品和能源價格後，6月核心CPI年漲5.9%，略低於5月的年增6%，但高於市場預期的年增5.7%。6月核心CPI月增0.7%，高於5月的月漲0.6%與市場預期的月漲0.5%。

6月通膨報告引發聯準會將升息超過75個基點的可能性。根據基於聯邦基金目標利率的期貨交易，市場現在已經押注在7月會議可能升息100個基點。但核心CPI似乎證實通膨持續從3月觸及的高峰回落，儘管距離聯準會的2%目標仍有很長的路要走。現在看來聯準會的緊縮政策能否在不導致經濟陷入衰退的情況下控制住通膨，這個問題似乎正在轉向經濟放緩會有多嚴重。

美國總統拜登表示，6月份的通膨率高得令人無法接受，但實際上為過時數據，並未反映出自這項調查結束以來汽油價格已經下跌，以及小麥等其他商品價格也已大幅回落。

在6月通膨數據發布後，對貨幣政策變化較為敏感的美國2年期公債殖利率大漲超過9個基點，來到約3.138%，同時10年期指標公債殖利率下跌近4基點，報2.919%，使兩者間的債息曲線倒掛（inversion）幅度創下2000年以來新高。

聯準會周三發布「褐皮書」，稱5月中旬以來美國經濟以溫和的速度擴張，但有幾個地區回報有越來越多跡象顯示需求放緩，5個地區的受訪者擔心經濟衰退的風險增加。報告並指出，所有地區的消費者價格大幅上漲，多數受訪者預期價格壓力至少持續到今年底。

周三原油價格跌深反彈，紐約期油收漲46美分或0.48%，為每桶96.3美元。倫敦布蘭特期油收漲8美分或0.08%，為每桶99.57美元。

由摩根大通和摩根士丹利打頭陣，第二季財報季將在周四登場，隨後花旗集團和富國銀行將於周五發布業績。根據Refinitiv調查，截至上周五，分析師預期第二季標普500企業獲利年增5.7%，低於先前預估的年增6.8%。

美國各交易所成交量總計為106.6億股，少於過去20日均量125.6億股。