★分析

投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，你以為我們看到的CPI報告將是一個重大的「risk-off」（削弱風險偏好）事件，但市場卻不以為意。投資人對立場非常強硬的聯準會已有準備，我認為除了不確定性之外，這不會造成太大影響，這也是為什麼今天市場並沒有重挫。如果聯準會略過總體數字，他們會看到自CPI調查期結束以來，大宗商品價格已經開始走軟，如果依據6月CPI報告而升息100個基點，可能會使央行政策「落後於形勢變化」。

嘉信理財分析師Liz Ann Sonders表示，除了聯準會必須在短期內採取更激進的措施並壓制需求外，已沒有任何轉寰，這確立了經濟衰退，我認為衰退無可避免。

富國銀行分析師Michael Schumache表示，核心CPI漲幅以令人恐懼，聯邦基金期貨目前押注7月升息81個基點，這表示市場有些人預期聯準會的升息幅度將超過75個基點，也可能調升100個基點。核心通膨如此高漲，聯準會不能忽視這點，這是一個很糟的數字。

Sanctuary Wealth投資長兼投資組合經理Jeff Kilburg表示，原油、大宗商品價格和房價近幾周來已經下跌，顯示不斷上漲的價格可能已經到了極限，在我看來，大通膨已經發生，從6月份的CPI數據就能得知，但這些數據也可說是一個滯後的指標。當各資產類別和領域已經出現巨大的重新定價，當你看到房地產和汽車等經濟領域重新定價時，這真的值得認可和感激。

賓州大學沃頓商學院金融學教授Jeremy Siegel表示，自6月創下歷史新高以來，汽油價格的回落也可能意味著通膨已經放緩。

摩根士丹利投資管理公司資深投資組合經理Andrew Slimmon表示，市場開始相信通膨確實到頂，可能會在未來幾個月開始看到通膨數字回落。就歷史來看，當市場認為通膨已經到頂時，股市往往就會觸底。Slimmon表示對周三美股表現感到鼓舞，但如果通膨數據未能如預期般迅速下滑，可能對股市造成負面影響。

美國銀行周三在報告中預期美國將在今年晚些時候陷入「溫和衰退」，並預估2023年失業率將升至4.6%。報告指出，接下來發布的數據將顯示美國經濟增長動能正在放緩，以及通膨似乎正在阻礙消費者支出。

Advisors Asset Management總裁兼投資長Cliff Corso表示，我們可能正處於衰退之中，但這樣的衰退非常溫和。也可能經濟正在步入衰退，因為消費者仍有多餘現金作為緩衝。經濟衰退的程度是否足以將通膨率拉回到聯準會設定的2%目標仍將是市場關注的焦點。

★類股

標普500指數11大類股僅非必需消費類股和必需消費類股收高，分別上漲0.86%和0.01%。

工業類股跌1.20%，跌幅最大，其次為通訊服務類股跌1.07%。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果跌0.25%，微軟跌0.37%，亞馬遜漲1.08%，Alphabet跌2.34%，特斯拉漲1.70%，Meta漲0.13%，網飛漲1.21%。

在道瓊指數成分股方面，Nike漲1.30%，表現最佳，其次為家得寶（Home Depot）漲0.72%。聯合健康集團（UnitedHealth）跌2.56%、波音跌2.17%，跌幅最大。

主要晶片股僅美光和德州儀器收黑，分別跌0.54%和0.11%。高通收漲2.02%，恩智浦漲1.82%，超微漲1.52%，輝達漲0.54%，應用材料漲0.39%，英特爾收平。

★焦點股

達美航空第二季獲利意外疲弱，股價下挫4.5%，受此影響，聯合航空和美國航空分別下跌約1%和3%，標普1500航空股指數跌1.7%。

推特大漲7.9%，此前Hindenburg Research稱已經對該公司股票建立大量的多頭部位。此外，推特周二向德拉瓦州法院提告，指控特斯拉執行長馬斯克違反雙方達成的440億美元收購協議，並請求法院下令馬斯克以談定的每股54.20美元完成這項交易。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信下跌。

台積電ADR漲2.77%，收81.29美元，換算台股價格為485.38元。

聯電ADR漲1.54%，收6.60美元，換算台股價格為39.41元。

日月光ADR漲0.59%，收5.09美元，換算台股價格為75.98元。

中華電信ADR跌0.24%，收41.48美元，換算台股價格為123.84元。