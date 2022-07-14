歐洲股市周三下跌。美國通膨數據高於預期，推進了市場對聯準會(Fed)採取更激進升息的押注；另外歐元跌到持平美元，也給歐洲央行(ECB)帶來更大壓力。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌4.23點或1.01%，為412.81點。盤中公布的資料顯示，在汽油、食品和租金成本居高不下之下，美國上個月CPI飆升到9.1%。

汽車股、營建和原物料股跌深，分別跌2.3%和1.8%。

儘管聯準會七月升息75個基點或多或少已經反映在市場定價上，但是最新通膨數據支持了更大幅度升息的預期。

富國銀行經濟學家們在一份簡報中表示，通膨進一步失控，聯準會可能在接下來的會議中提出第三種選擇，即加息100個基點。

隨著美元的強勢，歐元匯率跌到1美元，讓歐洲央行陷入困境。歐洲央行預計下周升息，為自2011年來首見。

弱勢的歐元將加劇通膨問題；而快速的升息又會給歐元區經濟帶來更多壓力和可能的衰退；另外危機逼近的天然氣短缺和高漲的能源成本，都在傷害民眾購買力。

法國巴黎銀行股市策略主管Ankit Gheedia說，歐洲進入衰退的風險遠高於美國；「而有鑑於歐洲股票估值已經反映出20%的下跌，我們認為如果天然氣供應中斷，市場將會有另一次20%的下跌」。

泛歐Stoxx 600指數和歐元區藍籌股的Stoxx 50指數今年以來已經分別跌15.4%和19.6%。

在個別股票表現上，芬蘭藥廠Orion上漲9.2%，報48.31歐元；該公司宣布與默沙東達成協議，合作開發一種前列腺藥物；Orion並且上調全年業績預期。