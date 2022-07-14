美國公布6月CPI指數9.1%，再創40年新高，台股走盤開盤走低，暫失守14200點及5日線。而國安基金宣布進場護盤，但八大公股行庫昨天卻逢高調節，終止連三買，轉為賣超8.6億元。公股行庫賣超動作也衝擊投資人對政府護盤的信心，今早4檔反向台股ETF同步走高。

4檔台股反向ETF包括:群益臺灣加權反1(00686R)、富邦臺灣加權反1(00676R)、國泰臺灣加權反1(00664R)、元大台灣50反1(00632R)。而昨天八大公股買超的前10大個股中，就有一檔反向ETF─元大台灣50反1，避險意味濃。

受烏俄戰爭與中國大規模封城影響，今年以來的通膨數字始終居高不下，市場擔憂停滯性通膨衝擊經濟成長。但聯博投信認為，即便受通膨干擾，預期今年經濟仍可望溫和成長。根據聯博七月份最新的全球經濟預測，今年全球實質經濟成長率可達2.8％，新興國家則為3.7％。