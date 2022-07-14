被稱為「綠癌」的小花蔓澤蘭嚴重危害本土植物，行政院農業委員會林務局屏東林區管理處20日起推出8場次「拔蔓拚現金」快閃收購，每公斤新台幣5元，鼓勵民眾協助移除。

屏東林管處今天發布新聞稿指出，「綠癌」小花蔓澤蘭是世界百大入侵種，主要分布在海拔1000公尺以下廢耕農地、果園、山坡地等，偏好生長在溼度高且陽光充足開闊地環境，強勢的無性繁殖力，斷落莖節落入土中能再次長出不定芽生成新植株，即使是高大樹木，一旦被小花蔓澤蘭攀附覆蓋，即無法行光合作用而致死，嚴重危害本土植物生長。

屏東林管處指出，每年10月至隔年2月是小花蔓澤蘭的開花結果期，在9月前是移除最適期，趁著還未開花前儘早拔除、斬草除根，否則等到種子成熟隨風飄散，可能造成下一波擴散。

屏東林管處指出，為鼓勵民眾關心生態就近「除蔓」，屏東林管處將在高屏地區辦理8場小花蔓澤蘭（含香澤蘭）快閃收購任務「拔蔓拚現金」，首場收購點為7月20日在屏東縣滿州鄉公所、接下來分別為7月27日牡丹鄉公所、8月5日來義鄉古樓村停車場，8月8日新埤鄉建功社區活動中心。

屏東林管處指出，高雄首場為8月9日內門區景義國小、接著是8月11日旗山區圓富里社區發展協會、8月15日六龜區中興里社區活動中心，最後場次是8月22日龍興里辦公室，快閃收購時段為上午10時至12時，詳細時間地點可至屏東林管處臉書粉專查詢。

屏東林管處指出，小花蔓澤蘭全年收購，每公斤5元，現金發放無上限，民眾若發現小花蔓澤蘭蹤跡，隨時都可拔除並交由屏東林管處旗山、六龜、潮州、恆春等工作站辦理收購（全年每週二、四上午9時至12時、下午1時至4時），一同守護生態環境。（編輯：張芷瑄）1110714