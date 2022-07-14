林口新市鎮與八里台北港發展日益蓬勃，聯絡兩地的市道105蜿蜒曲折、寬度不足，被當地人稱做「九彎十八拐」，行駛路上險象環生，新北市府推動105市道延伸拓寬計畫，將透過環型高架解決路段高低落差問題，都市計畫變更案通過內政部審議。新北市新工處表示，目前正辦理用地取得，預計明年發包，工期約2年半，預算粗估45億元，將向營建署爭取生活圈計畫補助。

近期林口工一工業區重畫即將完工，加上台北港持續發展及淡江大橋興建，林口通往八里的7公里重要幹道後湖路（105市道）已不符需求。

新北市城鄉局指出，市道105往北可銜接台64線、台61線及台15線，往南可聯絡國道1號及機場捷運林口站，但現況105市道蜿蜒崎嶇、寬度不足，車輛爭道容易發生危險，若能改善兩地交通安全、完善運輸路網及提升交通服務水準，將有助於地區發展。

新工處2019年規畫拓寬工程，依全線道路特性，分八里端平面路段、蜿蜒段改善路段與林口端平面路段等三個路段研擬改善方案，針對蜿蜒段改善路段，將新闢環型高架橋梁減緩道路坡度。

同時拓寬105市道林口端雙向2車道至4車道辦理都市計畫變更，全案經內政部都委會審議通過，預計2023年完成用地取得及設計作業後續辦工程發包，工期約40個月，完工後將可打通林口八里的交通任督二脈，帶動林口及八里地區的產業發展及提高生活的交通便利性。

新北市議員蔡淑君表示，市道105堪稱九彎十八拐，路上砂石車與小車、機車爭道，地方都走得膽戰心驚，若只拓寬，恐怕施工期會影響現有通行，市府設計環型高架，解決施工期通行問題，讓地方相當驚豔，盼工期能趕快加速，造福在地居民。